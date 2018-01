'Meu corpo não está em discussão', diz Lena Dunham sobre celulites aparentes em capa de revista

As meninas da série Girls são a capa da Glamour americana de janeiro. Foto: Divulgação

As atrizes da serie 'Girls', Lena Dunham, Jemima Kirke, Allison Williams e Zosia Mamet, são as estrelas da revista Glamour americana de janeiro. A edição é especial sobre empoderamento feminino e foi feita apenas por mulheres.

Diferente do comum nas publicações, o corpo das atrizes não passou por nenhuma alteração ou retoque. Inclusive, na foto de capa, as celulites de Lena estão aparentes.

A atriz e cineasta usou o Instagram para agradecer à publicação por mostrar o seu corpo da maneira que realmente é e ainda contou sobre os ataques que sofre na internet por causa dele.

Mega proud to be sharing the cover of this all women-produced issue of @glamourmag with my sisters, interviewed by my wife @jennikonner. Photo by @emmasummerton. Clothing by Marc Jacobs. Sooo don't give a fuck looks by us. But we DO give a fuck. Such a big one ❤️ Uma foto publicada por Lena Dunham (@lenadunham) em Jan 3, 2017 às 6:45 PST

Confira:

"Ok, aqui vai: durante minha adolescência sempre me disseram, sem meias palavras, que eu tinha uma aparência engraçada. Barriguinha, dentes de coelho, joelhos tortos - eu nunca parecia ser certa e isso assombrava cada passo meu. Posava como uma pessoa atrevista e confiante, mas estava traumatizada e machucada por comentários descuidados e hostís. Vamos deixar algo bem claro: eu não odiava meu corpo - odiava a cultura que estava me dizendo para odiá-lo. Quando minha carreira começou, algumas pessoas elogiaram minha aparência, mas sempre do jeito "ela não é corajosa? Não é muito bravo mostrar um corpo ASSIM na TV?" Daí veio a legião de trolls com piadas estilo colegial e ameaças violentas, xingamentos doentis que me fizeram ficar preocupada com as garotas adolescentes como eu que poderiam estar lendo esses comentários. Bem, hoje esse corpo está na capa de uma revista que milhões de mulheres irão ler, sem photoshop, minha coxa cheia de imperfeições em destaque.

Se você concorda com meu posicionamento político, gosta da minha série ou está conectado com o que eu faço, não importa - meu corpo não está em discussão. O de ninguém está, não importa seu tamanho, cor, identidade de gênero, e existe um lugar para nossa beleza ser reconhecida na cultura pop. Os haters terão que ficar cada vez mais intelectuais e criativos com seus xingamentos em 2017, porque nenhum de nós irá se intimidar com mimimi de personagens sem rosto, blogs cruéis, ou até mesmo nossos parceiros e amigos. Obrigada às mulheres de Hollywood (e do Instagram!) por liderarem este movimento, inspirado e normalizando a aparência feminina de QUALQUER forma, e obrigada à revista Glamour por deixar minha celulite ter seu papel nas notícias de todos os lugares hoje."