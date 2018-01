Mercado Livre investe em moda e cria canal exclusivo para a área

Nova plataforma tem busca direcionada e experiência de compra para o cliente Foto:

O crescimento por buscas específicas em moda no ano de 2013 abriu os olhos da empresa para a força do segmento fashion dentro do site. O aumento em produtos vendidos foi de 40% - maior que a média do portal, que varia entre 25 e 30%. Quem afirma é Leandro Soares, diretor de Marketplace do MercadoLivre. "Foi o momento de estruturar o produto, para movimentar a oferta em 2014." O primeiro passo foi a criação de lojas oficiais, que começaram a ser criadas em janeiro deste ano, e ficam hospedadas dentro do Mercado Livre, mas com buscas e layouts específicos, criados pelas marcas ou multimarcas. O número pulou de 11 para mais de 100 em menos de um ano. Com base nessa evolução, a empresa decidiu apostar em uma vertical exclusiva para o setor, o MercadoLivre Moda, lançada em na segunda quinzena de novembro, com marcas como Carmin, Forum Lingerie e TVZ.

"A demanda por moda é diferente de outras categorias do varejo, essa venda é mais passional e exige uma dinâmica diferente", afirma Leandro. Esse tratamento especial requer uma equipe com expertise na área, que desenvolveu a nova plataforma fashion do endereço virtual, que conta inclusive com um sistema de busca alternativo, com possibilidade de filtrar marcas, coleções e categorias. "Em 24 categorias, moda e beleza estão nas posições 5 e 6 em vendas, isso não pode ser ignorado", conta o diretor. A página, que acaba se tornando um shopping virtual, tem 2 mil buscas por segundo, que culminam em 150 vendas por minuto. "As marcas nos procuram em busca dessa imensa vitrine."