Menino de 5 anos faz tutorial de maquiagem engraçado

Sebastian tem apenas cinco anos e já é fã de tutorias de maquiagem. O motivo é que a sua mãe, Laura Sharp, é blogueira de beleza e possui uma marca de cílios postiços. “Ele me assiste todos os dias fazendo isso, me assiste trabalhando, treinando minha maquiagem, e é fascinado pelo o que sua mãe está fazendo”, contou Laura em seu perfil do Instagram.

O vídeo, postado na semana passada, já possui quase 50 mil visualizações. O menino aparece passando base, sombra, iluminador, lápis para sobrancelha e um batom azul. Enquanto cria a make, ele se diverte rindo e até mesmo mostra as marcas do produto que está aplicando.

Infelizmente, muitos não levaram o vídeo como uma brincadeira e, aparentemente, fizeram comentários maldosos, porque Laura bloqueou a sessão dos comentários no vídeo e atualizou a legenda para: “Se você fizer bullying comigo ou com o meu filho, irei te bloquear”. Em outro post, a blogueira teve que explicar: “O seu gênero não tem nada a ver com ele mostrar interesse no que a sua mãe faz para viver”, escreveu. “Ele irá crescer com uma mente aberta e em um ambiente cheio de amor, força e aprendizado”.