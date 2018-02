Menina se oferece para ser modelo de linha masculina de marca espanhola

Eliza enviou algumas fotos suas com seus looks da sessão masculina para mostrar suas habilidades de modelo Foto: Jess Brichto

Eliza Brichto, uma menina inglesa de apenas 7 anos, escreveu uma carta para a Zara, se oferecendo para ser modelo da coleção masculina da marca espanhola. Ela admite que a oferta é “um pouco estranha”, mas conta que ama a linha masculina da rede de fast-fashion. Junto com o pedido escrito à mão, ainda enviou algumas fotos dos seus looks preferidos com roupas masculinas.

"É o único lugar em que eu faço compras. Eu sou a fã número um, por favor, aceitem a minha oferta de ser modelo para a Zara meninos”, escreveu Eliza. Sua mãe, Jess Brichto, contou para o jornal The Independent que ficou orgulhosa da atitude da filha: “Depois que eu a forcei a usar um vestido de dama de honra, aos três anos, ela decidiu que nunca mais irá usar vestidos. Eliza sempre se interessou por roupas, mas nunca sentiu que as mais femininas combinam com ela”. “Ela quer encorajar outras meninas a usarem as roupas da sessão masculina também”. A Zara ainda não respondeu para a menina.