Melania Trump usa look à la Jackie Kennedy na posse de Donald

Melania Trump apostou em um vestido e um casaco azul-claro Ralph Lauren na posse de seu marido, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos na sexta-feira, 20. A cerimônia aconteceu em Washington.

O look monocromático da grife foi complementado por luvas e era clássico e muito elegante, no estilo Jackie Kennedy.

A esposa de John F. Kennedy usou um visual parecido na posse do marido como presidente norte-americano em 1961.

