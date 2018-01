Melania Trump segue usando Dolce & Gabbana e estilista não se importa com haters

Melania Trump. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Muitos estilistas se recusaram a vestir a Melania Trump por não concordar com as medidas do atual presidente dos Estados Unidos. Porém, este não é o caso da Dolce & Gabbana. A marca italiana tem muito orgulho de ver a primeira-dama usando os seus looks, principalmente um dos designers da maison, Stefano Gabbana.

O estilista postou em seu Instagram pessoal diversas fotos de Melania com as suas criações, inclusive com o vestido preto de renda usado na visita ao Vaticano, e ainda respondeu à hashtag #boycottdolcegabbana com diversos emojis de risada e a frase: 'Haters, boicotem, por favor'. Confira.

@flotus ❤❤❤❤ #melaniatrump ❤ #DGWoman #DGStyle ❤❤❤ THANK YOU #boycottdolcegabbana please Uma publicação compartilhada por stefanogabbana (@stefanogabbana) em Mai 24, 2017 às 1:52 PDT

US First Lady Melania Trump arrives for a visit at the Chierici Palace City Hall of Catania on the sidelines of a G7 summit of the Heads of State and of Government in Taormina ❤️❤️❤️❤️❤️ THANK YOU @flotus #melaniatrump ❤ #DGWoman #DGStyle ❤❤❤ Uma publicação compartilhada por stefanogabbana (@stefanogabbana) em Mai 26, 2017 às 8:06 PDT