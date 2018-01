Meio coque é tendência para os cabelos

Meio coque é um penteado moderno e fácil de fazer Foto: Divulgação

Pode dar férias para os cabelos certinhos e disciplinados. Nesta temporada, a tendência é usá-los de forma mais relaxada e moderna, no melhor estilo "acordei e saí". O visual que reflete essa ideia é o meio coque, em que metade dos fios fica presa despretensiosamente. Com acabamento despojado e textura natural, o penteado é prático, fácil de fazer e fica bom em diversos tipos de cabelo.

A versão mais ousada traz o coque no alto alto da cabeça, mas também é possível apostar em uma opção comportada, prendendo os fios na altura das orelhas, como fizeram as blogueiras Lindsay, do Treasures and Travels, e Frida Vega Salomonsson, do Blog Lonvin.

Para aderir ao look, elástico fininho, grampos e pozinhos e sprays com cobertura seca são suficientes. “Esse coque é uma saída para o bad hair day, quando o cabelo está sujo ou sem forma", afirma o cabeleireiro e maquiador Ricardo dos Anjos. "A mulher moderna é prática e quer penteados que facilitem a vida."

Ainda assim, deve-se tomar cuidado com o restante da produção para o visual parecer cool - e não desleixado. “A melhor forma de não parecer uma maluca é caprichar no make e no look”, diz Ricardo. De tão simples e descolado, o meio coque começa a fazer até a cabeça dos homens (que já aderiram ao coque tradicional). “Todo mundo pode usar esse cabelo e em todos os lugares. Invista sem medo”, afirma o cabeleireiro.