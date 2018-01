Marta Suplicy vai a desfile da São Paulo Fashion Week

O último desfile do quarto dia de São Paulo Fashion Week recebeu a presença ilustre de Marta Suplicy, que sentou na primeira fila da apresentação do estilista Samuel Cirnansck, de quem é amiga e cliente - a senadora, inclusive, usou um modelo assinado por ele em sua festa de aniversário de 70 anos, realizada no fim de março. A produção do evento não havia sido informada sobre a aparição de Marta, que chegou sozinha. Ela aguardava na fila para entrar no local do desfile (que atrasou mais de uma hora para começar), quando Paulo Borges, idealizador da semana de moda, a levou para a sala da organização e, depois, a conduziu a seu lugar na plateia.

Em sua festa de aniversário em março, Marta Suplicy usou um vestido Samuel Cirnansck Foto: Denise Andrade/Estadão

Rodrigo Lombardi e Deborah Secco também assistiram ao desfile, mas como personagens de "Verdades Secretas", próxima novela das 23h da Rede Globo, que está sendo gravada durante a SPFW.

A coleção do estilista convidou os presentes a fazer uma viagem no tempo e ir diretamente para a década de 1920, marcado pelo glamour e pela elegância. O clima de festa deu o tom ao desfile que chegou cheio de brilho - parte por conta dos lustres de cristal que enfeitavam a passarela, parte pelas lantejoulas, canutilhos e cristais que bordavam os trajes usados pelas modelos. Inspirado pelos mistérios que cercam o Hotel Overlook, cenário do filme 'O Iluminado', do cineasta Stanley Kubrick, Cirnansck apresentou ainda macacões hiper justos tanto pretos quanto dourados com lantejoulas e cristais. Prova de que nem só de vestidos longos e suntuosos se faz um red carpet. Decotes ousados, transparência e fendas frontais deram sensualidade aos looks.