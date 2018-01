Marion Cotillard não precisa de estilista

Marion Cotillard na premiere do filme A Imigrante, em Nova York, com vestido Mary Katrantzou Foto: AP

Nome: Marion Cotillard.

Filmes: A imigrante, Dois dias e uma noite.

Formação: A carreira de Marion desabrochou lentamente em sua França natal, e floresceu de repente em 2007 graças ao papel de Edith Piaf, em La Vie en Rose, pelo qual ela venceu o Oscar de melhor atriz. Para a cerimônia de premiação ela vestiu um Gaultier branco de escamas. Desde então ela trabalhou com os diretores Christopher Nolan (Inception, The Dark Knight Rises) e Woody Allen (Midnight in Paris) e foi agraciada com o título de Mulher do ano pela Hasty Pudding Theatricals de Harvard, a mais antiga companhia teatral do país.

Nos bastidores: A atriz, cabelos castanhos, pelo cor de creme, 39, tem muitas habilidades (canta, toca vários instrumentos e aprendeu polonês, Streepishly, para A imigrante), mas a mais impressionante é talvez a habilidade de se vestir sozinha sem precisar da ajuda de uma estilista de Hollywood.

É isso mesmo.

Isto é facilitado por seu estreito relacionamento com a casa de Dior, da qual é uma diligente embaixadora desde 2008: aparecendo em seus anúncios e na primeira fila nos desfiles de moda.

Trajes: No baile de gala do Met, em maio, apresentou-se num vestido azul marinho da Dior. Para a premiação do Council of Fashion Designers of America escolheu um mini branco da Dior com dois painéis na frente como asas de anjo fora de lugar. E no recente Governors Awards vestiu um Dior vermelho rubro tomara que caia, com sobressaia mais curta.

Em Cannes também surgiu de Dior, embora ela escolhesse um branco bordado de Alexander McQueen de gola alta para o gala da amfAR. Na exibição de Dois Dias, Uma Noite, em L.A., vestiu um Valentino pregueado amarelo manteiga com um ar de 1930.

E para a premier de A Imigrante, em Nova York, escolheu um vestido de renda de manga comprida de Mary Katrantzou. No entanto, depois da festa, apareceu novamente com um Dior.

