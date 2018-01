Marina Ruy Barbosa escolhe a tendência que madrinhas irão usar em sua cerimônia

Marina Ruy Barbosa para a Vogue Noiva. Foto: Gil Inoue/Vogue Noiva/ Divulgação

Marina Ruy Barbosa está decidindo os detalhes do seu casamento com o empresário Xande Negrão e revelou qual foi a cor escolhida para o vestido de suas madrinhas na cerimônia, que acontece em outubro. Em entrevista para o canal do Youtube de Matheus Mazzafera, a atriz disse que pediu às amigas que usem rosa millenial na comemoração. A cor se tornou uma das maiores tendências de 2016 e segue forte como escolha das fashionistas.

Além disso, Marina também já revelou que quem assinará o seu vestido de noiva é a grife Dolce & Gabbana e que, na realidade, ela irá fazer duas cerimônias: uma em Goaiana para a família e outra em Campinas, com os amigos próximos do casal.