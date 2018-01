Marina Ruy Barbosa e Lala Rudge participam de desfile secreto da Dolce & Gabbana

Atriz Marina Ruy Barbosa posou com Domenico Dolce, um dos estilistas da marca, antes do desfile Foto: Instagram.com/@marinaruybarbosa

A Dolce & Gabbana está cada vez mais apostando em celebridades da geração millenial. Desta vez, a grife italiana fez um desfile, batizado de 'Show Secreto da Dolce & Gabbana', no sabádo, 23, um dia antes de sua apresentação no calendário oficial da Semana de Moda de Milão, apenas com estes jovens na passarela.

Entre os convidados que desfilaram estavam as brasileiras Marina Ruy Barbosa e Lala Rudge, além da modelo Macklinley Hill, irmã de Taylor Hill, e o youtuber Cameron Dallas. A apresentação foi toda registrada na função Stories do Instagram da marca e ficou no ar apenas por 24 horas - mais uma prova de que a marca está querendo chamar a atenção dos millenials.

Minutos antes de entrar na passarela @dolcegabbana ! Tks @stefanogabbana and Domenico ❤️❤️❤️❤️ #DGGirl #DGFamily #DGSecretShow Uma publicação compartilhada por Lala Rudge (@lalatrussardirudge) em Set 23, 2017 às 2:17 PDT

@dolcegabbana Foto: @gersonlirio #dgsecretshow #dggirl #dgfamily Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Set 23, 2017 às 3:01 PDT