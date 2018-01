Marina Ruy Barbosa combina look com a mãe em Paris

Marina Ruy Barbosa e Gioconda em Paris. Foto: instagram.com/marinaruybarbosa/

A atriz Marina Ruy Barbosa faz sucesso com suas produções nas redes sociais. Fashionista e queridinha das marcas, seus looks são supercomentados. De férias em Paris, na França, com a família, a ruiva postou uma foto no Instagram em que usava um look parecido com o da mãe, Gioconda, na quinta-feira, 18.

No clique, as duas apostaram em calça e blusa preta e casaco branco.

Os seguidores da atriz adoraram a combinação e elogiaram Marina e sua mãe. "Lindas", "Parecem irmãs", "Muito chiques".