Marina Ruy Barbosa brilha em Cannes

Marina Ruy Barbosa em Cannes. Foto: instagram.com/tiagomelorj

Marina Ruy Barbosa é uma fashionista nata. Para cruzar o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes na quinta-feira, 25, ela escolheu um vestido azul e preto da Prada. A atriz foi conferir a premiére do filme 'Good Times'.

O longo com saia plissada em tule e top de seda-faille foi desenhado especialmente para a ocasião. Marina, que se casará em outubro desse ano com o empresário Xande Negrão, é fã de grifes italianas. Seu vestido de noiva será Dolce & Gabbana.

Veja as fotos do look usado em Cannes abaixo.

A atriz usou um longo da Prada. Foto: Amaury Brac/Prada