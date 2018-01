Marca apresenta coleção inspirada em vulvas e vaginas na NYFW

Marca se inspira em vaginas em desfile no NYFW Foto: Instagram/ @_namilia_

Namilia é uma marca alemã, com sede em Berlim, que tem como diretores criativos os estilistas Nan li e Emilia Pfohl. Suas produções são extravagantes e questionadoras, e o desfile da etiqueta durante a Semana de Moda de Nova York no último sábado, 9, não foi diferente.

A linha foi Inspirada no romance ‘As Joias Indiscretas’, escrito por Denis Didero em 1748, em que um anel mágico permite que as genitálias das mulheres falem. A partir disso, a passarela foi tomada por diversos looks com vaginas e vulvas estampadas nas roupas. Bordadas em diversas partes das peças, as genitálias faziam parte dos sapatos das modelos e até mesmo da beleza do desfile.

