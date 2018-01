Marca sem marca: empresa aposta em jeans sem etiqueta para focar em qualidade

Etiquetas vazias nas peças da 'The Unbranded Brand'. Foto: Reprodução/Instagram

A grife americana 'The Unbranded Brand' foi lançada com o conceito de ser uma 'marca sem marca'. Isso porque abriu mão de nomes, campanhas publicitárias, celebridades, bordados e lavagens para investir em qualidade. Os jeans se enquadram na categoria premium, mas contam com preços inferiores aos das empresas concorrentes. Com valores que variam entre 80 e 118 dólares, os modelos são clássicos.

Há calças de tons escuros, jaquetas de modelagens amplas e detalhes rasgados. "Pensamos em nossas calças jeans de um jeito especial: bom corte, shape reto e denim de qualidade superior. Ao eliminar tudo o que não é necessário, somos capazes de vender um produto melhor a um preço melhor. Simples assim", explicam os idealizadores no site da marca.

We love indigo, but bold black fabrics can be a nice alternative. The Unbranded Brand's 14.5oz Black Selvedge Denim and 13oz Black Selvedge Chino both feature monochrome hardware, tonal stitching, and smooth black leather patches. Available in all four fits. Uma foto publicada por theunbrandedbrand (@theunbrandedbrand) em Out 13, 2016 às 2:17 PDT

Some solid UB101 Skinny fit fades. 14 Months / 1 Wash. More on reddit.com/r/rawdenim #unbranded #theunbrandedbrand #selvedge #rawdenim #rawrdenim Uma foto publicada por theunbrandedbrand (@theunbrandedbrand) em Nov 1, 2013 às 1:10 PDT

The UB901 is a classic Type-III style denim jacket with the added bonus of front side pockets. Shop link in bio. Uma foto publicada por theunbrandedbrand (@theunbrandedbrand) em Set 16, 2016 às 12:53 PDT