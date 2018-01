Marca responde à altura pessoas que não gostaram de sua campanha de Dia dos Namorados

Victor e João na campanha da Reserva. Foto: facebook.com/usereserva

A história de amor do Victor e do João foi tema da campanha de Dia dos Namorados da carioca Reserva. A marca de roupas gravou um vídeo em que mostra a sintonia dos dois em celebração à data, que é comemorada no dia 12 de junho. Porém, alguns internautas não gostaram e publicaram comentários preconceituosos.

Em contrapartida, muitos usuários elogiaram a ação. A Reserva também respondeu à altura os insatisfeitos, dizendo que a marca é feita por e para pessoas de qualquer cor, sexo e orientação sexual.

“Rótulo não é a nossa, definitivamente. Preconceito aqui jamais.” Confira abaixo.