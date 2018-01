Marca plus size estreia na Semana de Moda de Nova York com concurso de modelos

O concurso de modelos puls size da Torrid esta em sua terceira edição Foto: Facebook.com/Torrid

Pela terceira vez, uma marca Plus Size irá apresentar sua coleção na Semana de Moda de Nova York. No dia 12 de setembro, a Torrid, grife especializada em roupas femininas do tamanho 44 ao 64, irá estrear nas passarelas americanas com a semifinal da terceira edição do seu concurso de modelos.

As 10 concorrentes que irão fazer parte do casting da apresentação serão julgadas pela estilista e vencedora do 'Project Runway' Ashley Nell Tipton, pela maquiadora Priscilla Ono e pela modelo Candice Huffine. A terceira e última parte da competição, que começou em maio, ainda não tem data. A vencedora ganha um contrato de um ano para ser estrela das campanhas da marca.

"Como uma empresa que está comprometida em ajudar todos os consumidores a desenvolver seu estilo pessoal, sentimos que é importante mostrar a diversidade das plus size no lugar mais influente da moda", disse Kay Hong, diretor do escritório da Torrid em Los Angeles. "Nosso objetivo é mostrar ótimas roupas combinadas com aceitação e representatividade."