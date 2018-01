Marca lança short de renda masculino e viraliza na internet

Depois do sucesso do macaquinho masculino da RompHim, a nova polêmica da internet é o short de renda. Lançada pela Hologram City, marca de Los Angeles, nos Estados Unidos, a peça chega em cores pastel e deixa muita pele à mostra, já que não tem forro.

Na mesma linha, as camisas acompanham o estilo do short e podem ser usadas em conjunto, como um macaquinho. Os internautas ficaram surpresos com a transparência das peças, principalmente o short, que deixa a cueca aparecer.

A camisa e o short custam 45 dólares (cada) e esgotaram na pré-venda.

#LaceyShorts for men are here. Would you wear these gentlemen? Ladies would you like to see your boyfriend or husb… https://t.co/USciYX5X39 pic.twitter.com/npSOooCxhq