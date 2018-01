Marca lança coleção de batons para cada signo do zodíaco

Um tom de roxo vibrante foi inspirado nos aquarianos Foto: Instagram.com/bitebeauty

De olho na tendência do horóscopo, que tomou conta do mundo da moda e da beleza, a marca de cosméticos Bite Beauty está lançando uma coleção com 12 batons, um para cada signo do zodícado.

Porém, os produtos só serão revelados eserão comercializados no mês de regência de cada signo, ou seja, um por mês até dezembro - os capricornianos terão que ser paciêntes se quiserem aproveitar a novidade. A cor de aquário, que já está à venda no site da Sephora canadense é um tom de roxo vibrante, feito para os aquarianos se destacarem nas fotos em grupo, como explicou a marca. "Aquário é o signo dos inventores, pioneiros e radicais - para aquarianos criativos, sociais e quebradores de barreiras, reiventamos um clássico", diz o anúncio do Instagram.

A Bite Beauty também deu algumas pistas do que está por vir: "Gêmeos irá ganhar um tom que fará você olhar duas vezes. Para os leoninos, uma cor vibrante e ambiciosa."