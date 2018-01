Marca lança batons inspirados em Game of Thrones

A nova linha de batons foi inspirada em Game of Thrones. Foto: www.instagram.com/storybookcosmetics/

A Storybook Cosmetics, que adora lançar coleções inspiradas em filmes e séries, acaba de anunciar a mais nova empreitada: batons que fazem referência a Game of Thrones.

Com embalagens que lembram a pele dos dragões, a marca vai fazer você se sentir a própria Daenerys Targaryen. A Storybook contou a novidade no Instagram, com a legenda 'esses batons foram inspirados em nossos amigos que soltam fogo'.

Os batons ainda não têm previsão de chegada às lojas.