Marca italiana vende capa de lavanderia por 895 dólares

Capa de lavanderia da Moschino vem com a frase "nós amamos nossos clientes" Foto: Brown Fashion/ Divulgação

A grife Moschino é conhecida por seus looks divertidos, muitas vezes fazendo alusão a detalhes do cotidiano de suas clientes. Porém, muitas vezes, itens da passarela funcionam só como truque de styling para ambientar a coleção. Não foi o caso da capa de lavandaria, de plástico, que foi desfilada no Inverno 2017 da marca.

A peça foi colocada à venda no site Browns Fashion por 895 dólares. Na descrição do produto, está escrito: “Esse vestido mostra o tema econômico do desfile de inverno 2018 da marca, com um design sem mangas, feito com um poliéster transparente reutilizado como uma ‘sacola de plástico’”.