Marca irá promover casamentos durante o Rock In Rio

Larissa Dallabrida usará um vestido exclusivo criado pelo estilista Marcelo Sommer Foto: Jefferson Torres/Divulgação/Chilli Beans

Além de (muita) música, o Rock In Rio, que começa nesta sexta, 15, conta com uma série de ativações de marcas para entreter o público entre os shows. Para o evento, a Chilli Beans decidiu promover o amor. A marca de óculos é copatrocinadora de uma capela, armada na Cidade do Rock, que irá sediar a celebração da união de sete casais, um em cada dia de evento.

Além disso, a rede convidou uma das noivas, a catarinense Larissa Dallabrida, que vai trocar alianças com Luiza Koech, para usar um vestido criado pelo estilista Marcelo Sommer, consultor de design da Chilli Beans, inspirado na história de amor das duas.

Os 14 participantes foram escolhidos por um concurso promovido pelo site do Rock In Rio.