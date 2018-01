Marca de sapatos lança coleção nude de verdade

Coleção nude da Kahmune. Foto: Reprodução/Instagram

Jamela Acheampong passou anos procurando peças no tom nude que combinassem com a sua pele negra. Então, ela decidiu criar a Kahmune, marca de sapatos que tem o intuito de colocar mais diversidade no mercado.

As dez nuances de nude diferentes receberam nomes de cidades ao redor do mundo e prometem fazer sucesso.

À Elle norte-americana, Jamela disse que a inclusão é um grande problema da indústria da moda. "É importante reconhecer que há um significado maior por trás do ‘nude’. Não é uma cor específica e não há por que oferecer produtos ‘nude’ apenas em alguns tons", conta. "Isso significa que as demais cores não são dignas de reconhecimento? Ou menos bonitas? Eu estou cansada de ouvir que as mulheres precisam se encaixar em um padrão ou ser de um certo tom de pele."

#Gaborone, #Enugu, #Kumasi, #Douala, and #Juba Uma foto publicada por 10 Shades.1 Mission (@kahmune) em Jan 2, 2017 às 10:37 PST

#Edinburgh, #Singapore, #Goa, #Bogota, and #Rio Uma foto publicada por 10 Shades.1 Mission (@kahmune) em Jan 2, 2017 às 5:41 PST