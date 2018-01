Marca de óculos lança linha de roupas

Campanha verão 2016 da Chilli Beans Foto: DIVULGAÇÃO

A marca de óculos Chilli Beans irá se aventurar em mais um campo da moda: Uma linha de roupas para chemar de sua. A iniciativa é uma parceria com o o grupo AMC, maior conglomerado de marcas de moda da américa latina, detentora de grandes nomes como Colcci, Fórum, Tufi Duek e Triton.

"A democracia da Chilli Beans aparece na nova marca bem provocativa, com atitude, que é o cliente espera", antecipa Caito Maia, criador da grife de óculos. A ideia é desnvincular as coleções das estações, no maior estilo see now/buy now, tanto que serão quatro por ano "Não faz sentido falar de inverno em um país tropical", define Maia.

A linha será comercializadas em mais de 15 mil mutimarcas no país inteiro e chegam ainda esse semestre nas lojas com preço médio de R$150 reais por peça, entre calças jeans, camisa, jaqueta. Outra inovação que eles propões, que é um tema recorrente de debates na moda, é o sem gênero "Não tenho roupa masculina e feminina, tenho roupas unissex", revela Caito Maia.