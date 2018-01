Marca de jeans coloca modelos com síndrome de Down em campanha

Murilo Pereira e Marielly Silva participam da campanha da L. Seven Foto: João Ribeiro/L. Seven/Divulgação

Com o conceito 'respeitar a diversidade está na moda', a campanha de alto-verão da marca L. Seven é estrelada por dois jovens com síndrome de Down e um com deficiência física. Essa foi a primeira experiência de Murilo Pereira, Marielly Silva e Tiago Pagno como modelos.

A grife acredita que, com o casting diversificado, as fotos refletem a liberdade de poder ser autêntico. "Somos mais do que uma marca de jeans, nós apoiamos a diversidade e incentivamos o respeito", disse o gerente de Marketing do Grupo Latreille, detentor da L.Seven Jeans, Diogo Jacoby.

Além de Murilo, Marielly e Tiago, que são o diferencial da campanha, outros seis modelos fazem parte das fotos.