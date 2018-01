Marca de fast fashion lança lingerie com tons diferentes de nude

Target lança novos tons de nude. Foto: Target

A rede de lojas norte-americana Target acaba de lançar novos tons de nude em sua linha de lingeries. Agora vai ficar mais fácil para mulheres comprarem calcinhas, sutiãs e meias com a cor mais parecida com a da sua pele.

Michelle Wlazlo, vice-presidente de acessórios da marca, disse em um comunicado que quer vestir todas as mulheres. "Como parte do compromisso contínuo com a inclusão, nossa equipe fez uma pesquisa extensiva para expandir as opções de lingerie que combinem com diversos tons de pele."

A nova linha conta com quatro cores. Foto: Target

Muitas marcas já tomaram essa iniciativa, mas a diferença é que a Target traz preços mais competitivos, com lingeries que vão de 5 dólares (cerca de R$ 16) a 10 dólares (R$ 33 em média). A rede também diz que não vai parar por aí e promete lançar mais cores na cartela nude.