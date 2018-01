Marca de cosméticos lança linha para cabelos afro

A Pantene celebra a beleza da mulher negra em sua nova campanha Foto: https://www.youtube.com/watch?v=uwc4s8nVba4

Depois da era da escova progressiva e da chapinha, a tendência agora é assumir a textura natural dos fios - tanto que as marcas estão abraçando o movimento e criando produtos para diferentes tipos de fios. A Pantene acaba de lançar uma linha com oito produtos para cabelos afro, estejam eles naturais, relaxados ou em transição.

A campanha tem o slogan 'Strong is Beautiful' ('Forte é Maravilhoso' em tradução livre), e foi inspirada na história do cabelo da mulher negra. "Nós nascemos com orgulho, com um cabelo que cresce forte como uma tempestade e não se conforma com uma norma de beleza que não seja a nossa... Cada fio é testemunho da nossa história, é o que nos faz mais forte", diz o vídeo.