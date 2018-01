Marca de cosméticos faz manifesto a favor da diversidade durante Super Bowl

A marca 'It's a 10' levantou a bandeira da diversidade durante o Super Bowl Foto: Reprodução/Youtube

No intervalo do Super Bowl, empresas aproveitam que o mundo todo está de olho no evento esportivo para passar mensagens poderosas. Na noite de domingo, 5, durante a final do campeonato americano, a marca de produtos capilares 'It's a 10' falou da importância da diversidade.

Em um vídeo de 30 segundos, todo em preto e branco, pessoas de várias etnias com diversos tipos de cabelo mostram como a beleza tem várias formas, raças e aparências. O narrador aproveita e dá uma alfinetada no presidente dos Estados Unidos Donald Trump: "Estamos com pelo menos quatro anos de cabelo horrível, então é sua vez de ter fios incríveis".