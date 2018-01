Marca de bolsas está empoderando mulheres no Quênia

Mulher da tribo Maasai com um modelo de bolsa da AnTassia feito por ela. Foto: Facebook AnTassia

A designer Antonia Hall elaborou um projeto em parceria com mulheres da tribo Maasai, que residem na região de Tassia, no Quênia: uma linha de bolsas exclusivas feitas à mão, com cores e estilo específicos da cultura local. Com a renda, elas investem em educação e ajudam com alimentos e utensílios em casa.

Com as premissas de utilizar as habilidades tradicionais das mulheres e investir, sempre que possível, em materiais reciclados, a marca começou com 20 colaboradoras e hoje conta com centenas de africanas no processo de manufatura das bolsas. Os modelos feitos por elas demoram de duas a quatro semanas para ficarem prontos, e são únicos.

Dentro da tribo Maasai, as mulheres exercem inúmeras atividades e têm oportunidades de emprego e renda limitados. O projeto AnTassia permite que elas trabalhem em casa.

As bolsas podem ser encomendadas por e-mail ou pela página da AnTassia no Facebook.