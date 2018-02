Marca cria manequins com estrias, sardinhas e vitiligo

Manequins foram criados especialmente para a marca Foto: Divulgação/ Missguided

Após deixar de retocar digitalmente as estrias das modelos em seu site, a marca Missguided criou mais uma forma de fazer com que mulheres se sintam representadas. Seguindo a última campanha da marca, #MakeYourMark, que incentiva mulheres a abraçar as suas particularidades, a etiqueta criou manequins diferenciados para suas lojas físicas.

Os novos manequins possuem diferentes etnias e também estrias, sardinhas e até mesmo vitiligo. Eles foram criados pela própria marca, com a ajuda de maquiadores profissionais, e estarão expostos em duas franquias da Missguided em Londres.