Marca cria linha de tênis especialmente para noivas

Glitter, pedrarias e pérolas, clássicos dos looks de noiva, aparecem nos calçados Foto: Keds/ Divulgação

Pensando em mulheres práticas, que preferem estar confortáveis no dia do seu casamento, a Kate Spade se uniu com a Keds para criar uma linha de tênis para noivas. São mais de 30 modelos, a maior parte em branco, mas alguns cobertos de glitter prateado, dourado ou rose, que prometem combinar com todos os estilos de casamento. Para aquelas que não querem abrir a mão da altura, existem até versões com plataformas.

E, de acordo com o site da Keds, a novidade não é exclusiva para noivas. Madrinhas de casamento e até mesmo daminhas de honra (existem modelos infantis) podem apostar na linha para curtir a grande festa. Brilhos, pérolas e apliques de flores são alguns dos detalhes que fazem parte da coleção. Os tênis vão de 40 até 120 dólares e já estão à venda online.

A febre do rose gold apareceu na linha para noivas da Keds com a Kate Spade Foto: Keds/ Divulgação