Marca brasileira vence 'Oscar dos calçados'

A brasileira Schutz ganhou o prêmio de marca do ano no Footwear Annual Achievement Awards Foto: Reprodução

Aconteceu na noite desta terça, 29, a 30ª edição da Footwear Annual Achievement Awards, premiação da publicação americana Footwear News, conhecida como o "Oscar dos calçados". Quem recebeu o maior prêmio da noite, o de marca do ano, foi a brasileira Schutz.

Conhecida por fazer calçados que seguem as tendências de moda atuais, a grife comandada por Alexandre Birman tem entre sua clientela famosas como Kate Middleton, Bella Hadid e Alessandra Ambrósio. A Schutz pertence ao grupo Arrezzo e possui 78 lojas no Brasil e uma em Nova York e outra em Los Angeles, além de pontos de venda em grandes centros comerciais americanos - Nordstrom e Saks Fifth Avenue entre eles.