Marca brasileira lança primeiro sutiã absorvente do mundo

O sutiã de amamentação é feito com um tecido que bloqueia odores Foto: Pantys/Divulgação

Destinada a mulheres que estejam passando pelo período de pós-parto, a marca brasileira Pantys acaba de lançar uma linha de sutiãs absorventes – a primeira do mundo. O modelo é feito com um tecido antimicrobiano que bloqueia odores e tem alta capacidade de absorção. Diferentemente dos sutiãs comuns, o produto conta ainda com um fecho de abertura na parte da frente.

A ideia, segundo a empresa, é tornar mais confortável a fase da amamentação para as mulheres, além de reduzir o impacto ambiental provocado pelo uso de absorventes tradicionais, mamários e conchas. O mesmo conceito é aplicado nas calcinhas absorventes, trazidas ao Brasil pela Pantys no ano passado.

O conjunto com uma calcinha e um sutiã está à venda por R$ 225 no e-commerce da marca e também em uma loja temporária, disponível até 30 de setembro, na Rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins.