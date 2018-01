Marca americana lança batom líquido matte com glitter

A novidade promete virar hit. Foto: Reprodução/Instagram

Você quer usar a boca com glitter, mas não consegue se adaptar à textura pegajosa do gloss? Então a Lime Crime criou a solução para seus problemas. A marca de maquiagem americana lançou um batom líquido matte com partículas de brilho, que seca nos lábios e não deixa aquela sensação grudenta.

No site da marca estão à venda seis cores - do nude discreto ao azul com brilho roxo. Cada unidade custa 16 dólares (aproximadamente 54 reais) e não há previsão de chegada do produto no Brasil.

#DiamondCrushers: ON SALE right now at limecrime.com! Get the effect of crushed diamonds on your lips this holiday season - without the hassle! ✨✨✨ Diamond Crushers can be worn on their own OR as a #liptopper over liquid matte lipstick. LIT swatched by @itsmuaashley Um vídeo publicado por Lime Crime (@limecrimemakeup) em Nov 23, 2016 às 1:02 PST