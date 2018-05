Marc Jacobs e Anna Sui lançam coleção em parceria

Os itens da coleção estão disponíveis nos e-commerces de ambas as marcas Foto: Divulgação

Amigos de longa data, os estilistas norte-americanos Marc Jacobs e Anna Sui decidiram unir forças para criar uma coleção em parceria. São 15 peças, entre tênis, camisetas e bolsas, com uma estética divertida e multicolorida que tem tudo a ver com a dupla. Os itens contam ainda com ilustrações do artista Will Broome, que já havia colaborado com Jacobs anteriormente ao criar a personagem Miss Marc. Para esta linha, Broome desenhou retratos dos estilistas e também do cachorro de Marc Jacobs, Neville.

“É um projeto querido que celebra nossa querida amizade”, disse Marc em entrevista ao WWD. Em edição limitada, a coleção-cápsula já está à venda nos e-commerces de ambas as marcas e também nas lojas de Anna Sui ao redor do mundo, com preços que vão de 65 dólares (por um chaveiro) a 395 dólares (por uma bolsa de couro).

O moletom está disponível por 295 dólares Foto: Divulgação