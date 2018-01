Maquiagem de sereia feita com meia arrastão faz sucesso na internet

A fantasia de sereia é uma das preferidas dos foliões. Foto: AMANDA PEROBELLI/ESTADAO

O Carnaval está chegando e os bloquinhos do último final de semana reuniram muitas sereias pelas ruas das grandes capitais. A figura mitológica é uma das fantasias preferidas dos foliões e vale tudo para se caracterizar.

Nesse cenário, um truque está fazendo a cabeça de quem vai apostar na produção de sereia: a maquiagem feita com meia arrastão. Isso porque ela dá o efeito de escamas na pele.

E é muito fácil de ser feita. Basta posicionar uma meia no rosto e aplicar sombra com pincel. Acrescente glitter para deixar a maquiagem com mais cara de festa.