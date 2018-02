Maquiagem cheia de glitter é aposta em desfile da London Fashion Week

Val Garland, diretora global da L'oreal Paris, é a maquiadora responsável pelo visual Foto: E/EPA/TOLGA AKMEN

No último domingo, 18, aconteceu o desfile da Preen By Thornton Bregazzi durante a Semana de Moda de Londres e, um detalhe da beleza chamou bastante atenção. Diversas modelos contaram com aplicação de glitter em toda a testa.

A maquiadora Val Garland, que assinou a beleza da passarela, mostrou em seu Instagram como chegou ao resultado final. De acordo com o vídeo, ela soprou as partículas brilhantes diretamente no rosto das modelos. O resto da maquiagem era bem fresca, apenas com a pele corrigida e pontos de iluminador.

Apesar de não ser uma forma prática de usar o glitter no resto do ano, é uma certeza de que o item está no radar dos fashionistas. Vale lembrar que o glitter comum é antiecológico e não pode ser, de forma alguma, aplicado na região dos olhos. Porém, alternativas biodegradáveis já estão no mercado.