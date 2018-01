Manual da barba moderna

Nos Estados Unidos, os tipos de barba têm até nome próprio. Cheia, desenhada, rala... Qual é a sua? Foto: Reprodução

Foi-se o tempo em que ostentar uma bela barba era privilégio de homens muito mais velhos, que traziam o costume de outra época, ou de jovens moderninhos. Hoje, o visual está mais democrático do que nunca e tem adeptos de diferentes idades, profissões e estilos. "Todo mundo agora quer ter barba, de médicos e advogados a estudantes", afirma o cabeleireiro Dario Becca, dono do Estúdio Becca, em Higienópolis, um salão de 300 m² dedicado somente ao público masculino.

Quem integra o time dos barbados, porém, deve lançar mão de alguns cuidados para garantir um resultado atual. "Barbear a parte do pescoço é essencial para não ficar com um ar desleixado", diz Becca. O profissional indica ainda que aqueles que desejam se aventurar nesse universo pela primeira vez procurem um barbeiro, que pode apontar o estilo ideal para seu tipo de rosto e sua personalidade. Confira os tipos de barba que estão em alta.

Cheia

Tendência do ano, é aquela barba natural, que cobre boa parte da face. Deve ser usada por quem não teme chamar a atenção e fica melhor em rostos de formato oval ou quadrado.

O ator Jake Gyllenhaal tem o rosto quadrado e fica bem com a barba de estilo natural Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Desenhada

Apesar de ser parecida com a cheia, ela tem seu desenho bem marcado, o que passa a impressão de cuidado e formalidade. Por isso, é ideal para executivos e funcionários de grandes empresas circularem com discrição (e distinção) no universo corporativo. Ótima para quem tem traços marcantes e gosta de destacá-los.

O vaidoso David Beckham com sua barba delineada, sem um fio fora do lugar Foto: REUTERS/Toby Melville

Com volume no queixo

Está aí uma boa opção para homens gordinhos. "Manter as laterais mais ralas e a barba do queixo mais volumosa ajuda a alongar o rosto e tirar o foco das bochechas", explica o cabeleireiro Becca.

George Clooney prova que barbas grisalhas também são bem-vindas. O volume no queixo alonga o rosto Foto: REUTERS

Com volume nas laterais

O modelo é bom para os magros de rosto fino por fazer exatamente o contrário: deixar as bochechas proeminentes e tirar a atenção do queixo.

A barba de Bradley Cooper destaca as laterais do rosto Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Rala

Não confunda com a barba por fazer, que já esteve mais em alta. Agora, quem opta por usar os fios curtos, também deve demonstrar que se cuida, como faz Ryan Gosling.