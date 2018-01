Manual: como ser feliz no Instagram

Riqueza e sensualidade funcionam nos países de primeiro mundo. No Brasil, evite exibir excessos. Foto: Reprodução

Desde o Orkut, eu sou adepto das redes sociais. O que a princípio me conectava com amigos, paqueras e familiares, tornou-se um circo de exposição e divulgação própria para quem quiser ver. Hoje somos artistas e nosso palco é o Instagram.

Com a qualidade dos aplicativos de edição de imagens, temos ferramentas de manipulação tão poderosas quanto as usadas na edição de revistas de mulher pelada. Podemos ter a pele perfeita, arrumar nossos cabelos, tirar aquele pneuzinho e ainda nos bronzear. Mudamos a cor do céu, do mar e podemos até simular uma eterna felicidade para o olhar alheio.

Depois de muito sofrer com uma síndrome de baixa popularidade no Instagram, eu resolvi montar um manual para ser feliz na rede social que os brasileiros mais gostam. Afinal, o Instagram é um exibicionismo puro.

Separei em três partes:

I. OS 5 MANDAMENTOS DO INSTAGRAM

1. LIBERTE-SE DOS LIKES

Para ser feliz de verdade, você tem que se libertar dos likes. Postar e não ficar analisando segundo a segundo quem curtiu e comentou o quê. Assim você se acostuma com a postagem e consegue ficar mais a vontade no Instagram. Poste e deixe para olhar depois de umas três horas. Nem todas as fotos serão líderes de audiência. E você vai sobreviver.

2. SEJA VOCÊ MESMO

Esse mandamento é primordial. A única maneira de fazer sucesso real no Instagram é ser você mesmo. Não adianta postar uma foto que você parece a Gisele e quando você encontra seus seguidores na rua, você está cheia de espinhas e com o cabelo seco. Abrace sua personalidade, explore seus melhores ângulos, poste as coisas, pessoas, lugares e frases que realmente toquem o seu coração. Assim quem sabe você consegue tocar o coração dos outros com a sua verdadeira essência.

3. FORCE UM POUCO, SENSUALIZE

Não tem jeito. Somos brasileiros. Aqui gente famosa é gostosa mesmo (ou engraçada). Não temos muito espaço na cultura popular para grandes intelectuais (sorry Chico Buarque). Então descubra seus melhores atributos, aperte o botão da selfie e CLIQUE. Os aplicativos hoje fazem milagres na edição.

4. USE SEUS AMIGOS (FAMOSOS) QUE TENHAM MUITOS SEGUIDORES

Então, essa é triste, mas é real. Ninguém fica muito popular no Instagram sozinho. Os usuários com muitos seguidores apoiam seus amigos marcando suas postagens. Você precisa de ajuda, mas não é bacana pedir. Meu conselho, primeiro publique fotos com seu amigo famoso, force uma intimidade e, depois, reze para que ele faça o mesmo. Se seu amigo estiver na novela ou for uma celebridade, suas chances de brilhar aumentam demais.

5. POSTE CONSTANTEMENTE

Os posts devem ser no mínimo diários se você quer construir uma audiência. Fãs de verdade gostam de saber de tudo. Onde você está, com quem está, a roupa que usou, etc…De 1 a 4 posts por dia é a dose ideal.

Bebedeiras e loucuras de verão são desnecessárias na rede a não ser que você seja a Rihanna Foto: Reprodução

II. DICAS ESSENCIAIS PARA GANHAR LIKES E SEGUIDORES

1. SENSUALIZAÇÃO + AUTO-AJUDA

Siga o sucesso da cultura Mahamudra, isso pode funcionar. Homens sarados + frases motivacionais são a fórmula para um número grande de likes e seguidores. Os fãs se sentem bem por ver a foto e por ler a frase. Tudo junto é um grande Eye Candy & Feel Good. Se você não está em forma, desconsidere essa dica.

2. SENSUALIZAÇÃO + RELIGIÃO

Temas religiosos na legenda funcionam demais. ‘Jesus te ama’ ou ‘Que dia abençoado!’ levam uma mensagem direta de amor ao próximo. Quem lê se sente bem. Não pode exagerar. Biquini e Jesus não rola. Já uma foto sem camisa no parque, com os braços fazendo um ‘louva a Deus’ e uma frase de impacto religioso é receita de sucesso certeira.

3. SENSUALIZAÇÃO + CACHORROS

E cachorros? Se for filhote então, melhor ainda. Aqui eu aconselho o seguinte. Meninas, coloquem aquele biquini que você já comprou para usar no verão. Saia no quintal, pegue o cãozinho no colo e peça para seu irmão caçula tirar umas cem fotos. Alguma vai ficar boa. A legenda deve ser fofa e agradável. Abuse dos filtros sem dó para o resultado ser sensual sem ser vulgar.

4. SENSUALIZAÇÃO+ BEBÊS

Assim como os cães, bebês arrasam na rede. A fórmula da foto é a mesma, só troque o cachorro pelo bebê do vizinho.

5. SENSUALIZAÇÃO + VOVÓ

Vovós e vovôs são o máximo. Minha avó é a minha pessoa preferida no mundo e quando eu posto fotos com ela, meu ibope sobe. Quando posto fotos com ela na praia sem camisa então, eu entro em um novo patamar. Vovó é elemento chave na busca pela audiência.

Eu e minha musa do Instagram. Sucesso garantido Foto: Reprodução

III. O QUE NÃO FAZER DE MANEIRA NENHUMA

1. SER MUITO FELIZ

Felicidade em excesso incomoda. Os posts que fazem você literalmente perder seguidores são aqueles assim: ‘Ganhei um aumento, fiquei noivo e emagreci 5 quilos’. As pessoas (infelizmente) não estão muito interessadas na felicidade alheia.

2. FICAR SE EXIBINDO MUITO À TOA SEM UM FATOR MOTIVACIONAL

Você é bonito. OK, legal. Agora sem frase religiosa, bebês ou vovós, sua beleza em vão pode irritar o próximo.

3. FICAR SE GABANDO SOBRE O SEU NOVO TANQUINHO

Posts como ‘Eu atingi meu objetivo! 7% de gordura!’ também só lembram os seus amigos (concorrência) das falhas deles. Comemore em casa e exiba seus 7% de gordura com uma frase motivacional, ajudando o seu amigo a ser feliz também.

4. EXIBIR RIQUEZA E BENS MATERIAIS À TOA

Todo mundo quer ser rico. Isso é verdade, mas quem é rico de verdade não exibe. Ainda mais no Brasil. É de uma deselegância pura. Curta suas joias e carros blindados em casa com a sua família.

5. EVITAR DE TODAS AS MANEIRAS FOTOS NA PISTA DE DANÇA

Se você ama a balada e todo sábado arrasa na pista, não tem nada mais desagradável do que você cortar o clima da festa, juntando todo mundo para uma foto. Normalmente, as fotos saem horríveis, os participantes estão bêbados e celular, em geral, não deve ser usado na pista de dança. Enquanto estiver na festa, esqueça o Instagram, olhe em volta, paquere de verdade e curta o momento.