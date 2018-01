Mania fashion: Veja como serão os 38 novos emojis que devem ser lançados em 2016

Há imagens de selfie, de dedos cruzados e até de uma mulher grávida Foto: Reprodução/ Emojipedia

De fashionistas a grupos de família no WhatsApp, os emojis dominam as mensagens e complementam (ou substituem) as palavras. A partir da metade do ano que vem, podem ficar ainda mais moderninhos: os 38 novos candidatos aprovados para entrarem na atualização do Consórcio Unicode, responsável pela seleção dos emojis, têm a cara de comportamentos bem atuais. Há emoji de selfie, com a mão no rosto (face palm), encolhendo os ombros como quem diz "sei lá", de dedos cruzados, babando e até de uma mulher grávida - existe maneira mais moderna que dar a notícia?

Entre os critérios para a escolha dos candidatos, estão pedidos dos usuários, petições online e avaliações internas do Unicode. Para aprová-los, levou-se em consideração completar e incluir elementos que faltavam. Em maio, o consórcio revelou os nomes dos novatos. Na semana passada, foram divulgados os modelos de referência para a criação de versões em diferentes sistemas operacionais.

Entenda

A palavra emoji deriva do japonês "e" (imagem) "mo" (escrita) "ji" (caracter). Enquanto o emoji é necessariamente uma imagem colorida, os emoticons são elementos de texto - geralmente pontuação ou símbolos, como :) - que representam uma expressão facial ou um gesto.