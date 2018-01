Makes e cabelos para noivas de vários estilos

CONTEMPORÂNEA. Não é fã do cabelo preso? Então aposte na trança solta, bem fluida e despojada, com a frente levemente volumosa. O make esfumado clássico ganha modernidade com sombras em tons de marrom. "O preto acaba pesando muito no dia do casamento", afirma a maquiadora Chloé Gaya, do Jacques Janine. "Aposte em um desenho mais alongado nos olhos e contraste com uma boca bem apagada."

Foto: Bruno Bralfperr