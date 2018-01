Mães revelam o sexo do bebê com unhas decoradas

As unhas das mães de menina têm detalhes e desenhos cor-de-rosa. Foto: instagram.com/karmenzinga/

Há uma nova maneira para contar ao mundo o sexo do seu bebê: através das unhas decoradas. A nova tendência de nail art para grávidas tem a função de indicar o gênero do filho com desenhos de mamadeiras, laços, e até frases como 'It's a girl' e 'It's a boy'.

Quem é fã da técnica já pode aderir ao truque mesmo se não souber o sexo da criança, dedicando uma mão para a menina e uma para o menino.

Aplicações como strass e outros materiais também podem ser adicionados ao esmalte. Confira.

