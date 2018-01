Mãe de Gisele recebe atenção especial nos bastidores do último desfile; veja fotos

Gisele Bündchen e mãe Vânia nos bastidores do último desfile da carreira da über model Foto: Lu Prezia/Divulgaçãol

Os bastidores do último desfile da carreira de Gisele Bündchen foram muito movimentados, contou com a presença de outras grandes modelos como a amiga Fernanda Tavares e Tom Brady, marido da top. No entanto, Gisele deu atenção especial para a mãe, Vânia, que veio do Rio Grande do Sul, apenas para prestigiar o desfile da filha pela Colcci, na SPFW, nesta quarta-feira, 15. As irmãs da top, incluindo a gêmea Patrícia, acompanharam este momento importante da carreira de Gisele.

Valdir, o pai, também estava ao lado da modelo nessa despedida das passarelas. Em entrevista ao Estado, no ano passado, o pai de Gisele já afirmou que não pensava que a filha poderia se tornar a modelo número 1 do mundo. "Ninguém poderia imaginar algo com esta magnitude, mas a vida sempre nos surpreende. Cada um faz suas escolhas e tenta conquistar o melhor."

Depois do desfile, a modelo seguiu para uma festa no Club A, em São Paulo, com a família.