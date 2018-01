Mãe de Bella e Gigi Hadid terá um reality show de modelos

Yolanda é mãe de Bella, Gigi e Anwar Hadid, todos modelos Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Se tem alguém que entende de como fazer supermodelos, esse alguém é Yolanda Hadid. A socialite norte-america é mãe de Gigi, Bella e Anwar Hadid, todos modelos com carreiras bem sucedidas. Agora, ela vai passar todo o seu conhecimento em um reality show Making a Model with Yolanda Hadid (fazendo uma modelo com Yolanda Hadid, em português), que estreia dia 11 de janeiro no canal norte-americano Lifetime.

No show, ela irá trabalhar com seis adolescentes, e suas mães, treinando, além das habilidades como desfilar e posar para fotos, o emocional e o físico das garotas, para que elas tenham uma carreira bem sucedida no mundo da moda.

O prêmio final é um contraro de 5 mil dólares semanais, um agênciamento com a própria Yolanda, e a oportunidade de ser representada pela agência IMG models.