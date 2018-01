Madonna revela que seu look no Baile do MET foi um protesto político

No baile do MET, Madonna usou um vestido feito sob medida por Riccardo Tisci, estilista da Givenchy Foto: Damon Winter/The New York Times

Na última segunda-feira, 02, Madonna chamou atenção por causa do vestido revelador, que deixava os seios e nadegas a mostra, usado no baile de fala do MET, em Nova York. Em suas redes sociais, a cantora se pronunciou sobre as críticas escrevendo: "Nós lutamos e continuaremos a lutar pelos direitos civis e direitos dos homossexuais em todo o mundo. Quando se trata de direitos das mulheres, ainda estamos na Idade da Pedra".

"Meu vestido no baile do MET foi um protesto político e também uma declaração de moda. O fato de que as pessoas acreditam que uma mulher não está autorizada a expressar sua sexualidade e ser aventureira passada uma certa idade é prova de que ainda vivemos em um uma sociedade machista e discriminatória em relação à idade. Nunca pensei de forma limitada e não irei começar".

A popstar, de 57 anos - que tem quatro filhos, Lourdes, 19, com seu ex-parceiro Carlos Leon, Rocco, 15, com seu ex-marido Guy Ritchie, e Mercy e David, ambos de 10 anos - também aconselhou seus fãs a ajudarem sua "luta pela igualdade de gênero".

Em um post no Instagram, ela acrescentou: "Nós não podemos efetuar a mudança a menos que estejamos dispostas a correr riscos e sermos destemidas e ao tomarmos o caminho menos percorrido. Assim é como nós mudamos a história. Se você tem um problema com a maneira que eu me visto, é simplesmente um reflexo do seu preconceito".

"Não tenho medo de abrir o caminho para todas as meninas atrás de mim. Como Nina Simone disse uma vez, a definição de liberdade é ser destemida. Continuo sem remorso e uma rebelde nesta vida e todas as outras. Junte-se à minha luta pelo Gênero. Igualdade! (sic)".