Madonna leva vinho para o baile do MET

Madonna com o seu cantil no baile do MET. Foto: EFE/Justin Lane

Madonna usou um look 'Combat Barbie', feito por Jeremy Scott, da Moschino, no baile anual do Metropolian Museum of Art, que ocorreu na noite de segunda-feira, 1, em Nova York. No entanto, o que chamou a atenção foi a composição de acessórios, que incluía um cantil cheio de vinho.

Ela brincou: "Eu sou maior de idade, mas sei que pareço jovem. Vai ser uma noite divertida enquanto eu estiver bebendo o resto do meu cantil". A cantora de 58 anos sabia há muito tempo que queria um vestido camuflado, que foi combinado com longas luvas de couro sem dedos, camadas de colares e adornado com pequenos acessórios de correntes.

Madonna vestiu Moschino Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Ela explicou ao 'Entertainment Tonight': "Eu e Jeremy queríamos ir com estampa militar desde o começo. Começamos com a jaqueta e, então, trabalhamos as outras partes. Você sabe: estamos prontos para ir à guerra da moda". O estilista acrescentou: "Combat Barbie".