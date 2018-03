Madonna e Kim Kardashian ministram palestra sobre beleza

Madonna e Kim Kardashian compartilharam seus conhecimentos sobre beleza Foto: Instagram.com/madonna

Kim Kardashian e Madonna têm muito em comum. Ambas são transgressoras, não têm medo de mostrar sua sensualidade e são apaixonadas por transformações no visual. Além disso, cada uma possui uma marca de cosméticos.

Madonna é dona da MDNA, uma linha de cuidados com a pele que começou a ser vendida em setembro nos Estados Unidos, e Kim possui uma marca de maquiagem, a KKW Beauty, que vende produtos para contorno, pigmentos e glosses.

As duas se reuniram no YouTube Space de Los Angeles para ministrar uma palestra sobre beleza, e compartilharam alguns de seus segredos, como o porquê de se interessarem pelo assunto. "Para mim, veio junto com minha carreira de dançarina. Quando comecei a fazer shows e tinha um público olhando para mim. A partir do momento em que você percebe que as pessoas estão te assistindo e te julgando, você passa a se preocupar mais com sua aparência", contou a cantora. "Faz sentido", completou Kim. "Durante a primeira temporada do nosso reality show, a gente não fazia nem cabelo nem maquiagem. Na segunda, isso já veio com força total."

As duas também compartilharam quais são suas inspirações quando se trata de beleza. "Minha mãe", começou a socialite. "Ela era comissária de bordo e costumava guardar dinheiro para ir a aulas de maquiagem em seus destinos. Ela tem a mesma rotina de cuidados com a pele desde que tinha 18 anos".

Já Madonna contou que seu exemplo são as divas do cinema. "Para mim, são as estrelas de Hollywood como Marilyn Monroe, Rita Hayworth e Marlene Dietrich. Acredito que elas são a personificação da beleza, e todas pareciam que cuidavam muito da pele. Eu cresci no centro-oeste, e tomar sol não faz parte da cultura de lá, então sempre evitei, e também nunca fumei. Essas duas coisas, até eu ter dinheiro para comprar produtos específicos, me salvaram."

Madonna também antecipou que irá lançar um creme chamado Reivention, feito de plantas que crescem na África subsaariana, e que terá parte das vendas revertidas para sua ONG Raising Malawi. "Eu sei que sou sinônimo da palavra reinvenção, por isso dei este nome", disse. Kim afirmou que está trabalhando em uma linha com Mario Dedivanovic, seu maquiador há dez anos, além de corretivos que estão para serem lançados.