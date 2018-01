M.A.C inaugura loja na Avenida Paulista; saiba os detalhes

A nova loja da M.A.C na Avenida Paulista está localizada no Shopping Top Center Foto: Gabriela Marçal

Na noite de segunda, 6, a Avenida Paulista ferveu com a festa de inauguração da loja da M.A.C Cosmetics, que contou com a presença da atriz Isis Valverde e teve shows de Preta Gil e da drag queen americana Latrice Royale, ex-participante do reality show RuPaul's Drag Race. A nova unidade, de 117m2, a maior na cidade de São Paulo, está localizada no Shopping Top Center e será aberta ao público nesta terça-feira, 7.

Nas prateleiras, há 1.700 produtos regulares - entre eles sucessos de venda como os batons Ruby Woo, Heroine, Russian Red e Flat out Fabulous, e a linha M.A.C PRO, composta por 300 itens voltados para profissionais da área. A unidade oferece ainda serviços de maquiagem, cujos valores variam de R$ 150 a R$ 350, e podem ser revertidos em produtos.

Ter uma loja na Avenida Paulista faz parte do plano da marca canadense de estar presente em endereços icônicos do mundo, a exemplo da Quinta Avenida, em Nova York, e da Champs Elysées, em Paris. “Em São Paulo, queremos atrair o público tão diverso e democrático da Avenida Paulista, que possui total sinergia com o credo da M.A.C, “all ages, all races, all sexes” (todas as idades, todas as raças, todos os sexos)”, afirma a diretora da M.A.C no Brasil, Edith Meirelles.

A empresa buscou durante três anos o ponto de venda na Paulista e trabalhou durante um ano no projeto da loja, que é a 48ª da marca no Brasil. Até o final do ano de 2016, a empresa pretende ter 52 unidades no País.