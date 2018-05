Lush anuncia saída da marca do Brasil e faz queima de estoque

A Lush é conhecida por trabalhar com produtos naturais, orgânicos e combater os testes em animais Foto: REUTERS/Neil Hall

A Lush, marca de cosméticos naturais britânica que combate testes em animais, anunciou nesta segunda, 14, que irá sair do mercado brasileiro - tanto as fábricas quanto as lojas e o spa irão parar de funcionar.

Em comunicado, a empresa não explicou o porquê desta decisão. "Até mais, e muito obrigado por todas as lembranças, vocês ficarão em nossos corações. É com grande tristeza que anunciamos o fechamento da Lush no Brasil, a partir de 20 de junho de 2018. Adoramos atendê-los e gostaríamos de agradecer toda a paixão e entusiasmo de vocês sobre nossa marca ao longo desses anos. ”, explicou a empresa em comunicado.

Todos os cosméticos da Lush, com exceção da linha beneficente Charity Pot, estão com 50% até o dia 31 de agosto, quando o e-commerce encerra suas atividades, ou até acabarem os estoques. As lojas físicas serão fechadas à partir do dia 20 de junho.

Não é a primeira vez que a Lush encerra suas operações por aqui: de 1999 a 2005 as lojas da marca funcionavam como franquias no país, o que não funcionou por causa do prazo de validade dos produtos, que são frescos. Em 2014, a empresa britânica começou a abrir lojas próprias.