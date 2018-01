Louis Vuitton encerra semana de Paris com coleção que traz o que as garotas querem

Foto: AP

O primeiro desfile do último dia da Semana de Moda de Paris, que ocorreu nesta quarta, 11, impressionou os fashionistas. Não apenas pela coleção cool apresentada pelo estilista Nicolas Ghèsquiere, mas também pela arquitetura arrebatadora da Fundação Louis Vuitton, onde rolou o desfile. Inaugurado no fim do ano passado, o prédio tem assinatura do arquiteto Frank Ghery e encanta pela magnitude de suas formas. Uma boa representação do que é moderno hoje.

O estilista Nicolas Ghesquière com as atrizes Michelle Williams e Jennifer Connely Foto: Reprodução/Instagram

Assim como as peças do diretor criativo Nicolas Ghesquière, que assumiu o cargo no ano passado e, desde então, vem cumprindo bem a missão de rejuvenescer as roupas e os acessórios da tradicional grife francesa. O estilista sabe o que uma garota quer hoje. Suas modelos, de olhos borrados e cabelos meio desgrenhados estilo pós-balada, vestem casacos de pelúcia brancos, tricôs estruturados com minibordados de cristal, cintos finos de metal, minissaias de couro, vestidos de jacquard e calças e paletós de alfaiataria com caimento atual. A coleção foi aplaudida de perto pelas atrizes Michelle Williams e Jennifer Connely, pela celebridade Kim Kardashian e pela cantora Selena Gomez, exemplos do momento cool, pop e jovem da Louis Vuitton.